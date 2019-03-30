السنوار: تعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات لن يكون كما كان في العام الماضي

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار خلال مشاركته في "مليونية الأرض والعودة" في قطاع غزة ، اليوم السبت 30 مارس ، على أن تعامل المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني تجاه المسيرات الشعبية في عامها الجديد لن يكون كما كان في العام الماضي.

وقال السنوار ، إن الاحتلال اليوم أمام اختبار جديد نحن أمام عام جديد من هذه المسيرة تعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية في العام الجديد لن يكون كما كان في العام الماضي.

وأشار الى أنه رغم البطش والقهر والتجويع شعبنا يؤكد تمسكه بالثوابت وبحق العودة مهما تنازل المتنازلون أو طبع المطبعون أو نسق المنسقون.

وتابع، أننا نتقدم بعظيم شكرنا لهذا الشعب العظيم الذي يواصل هذه المسيرة ويرسم الصورة واللوحة الرائعة على مدار عام كامل من المقاومة الشعبية.

وتوافد آلاف المواطنين تجاه مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة، للمشاركة بمليونية "الأرض والعودة" التي أطلقتها الهيئة العليا للمسيرات، إحياءً لذكرى يوم الأرض الـ 43، ومرور عام على انطلاق المسيرات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع.