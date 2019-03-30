إصابة 8 صحفيين أثناء تغطيتهم مليونية العودة... ولجنة الدعم تستنكر

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أصيب 8 صحفيين فلسطينيين خلال تغطيتهم أحداث مليونية العودة شرق على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة ، فيما استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة قيام قوات الاحتلال المتمركزين على طول الحدود شرق مدينة غزة باستهداف الصحفيين الفلسطينيين الذين يقومون بتغطية مسيرات العودة.



واكدت رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري أن اللجنة قامت بتوثيق العديد من الانتهاكات اليوم السبت 30 مارس 2019م بحق الصحفيين ونشطاء الإعلام الاجتماعي أثناء قيام الصحفيين بتغطية مسيرات العودة التي تقام في المخيمات الخمسة على طول الحدود شرق قطاع غزة.

وأشار المصري ان الصحفيين الفلسطينيين التزموا بكل معايير السلامة المهنية أثناء تواجدهم بالميدان ورغم ذلك قام الاحتلال باستهدافهم.

ودعا المصري المؤسسات الدولية بتوفير السترات والخوذات الصحفية والكمامات الواقية من الغازات السامة للصحفيين الفلسطينيين مؤكدا ان هناك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون مع المؤسسات الإعلامية المحلية والذين يعملون بالقطعة Freelancer لا يتوفر لديهم الامكانية لشراء أداوت السلامة المهنية موضحاً أن الاحتلال يمنع دخول السترات والدروع الصحفية لقطاع غزة منذ سنوات.

وفيما يلي قائمة بأسماء الصحفيين المصابين في مليونية العودة اليوم السبت 29 مارس 2019م :

- علاء النملة قنبلة غاز.

- عبد الله عزارة قنبلة غاز.

- محمد قنديل قنبلة غاز بالقدم.

- وليد أبو روك قنبلة غاز في الكاميرا.

- محمد أبو حية عيار معدني.

- محمد بلور عيار معدني.

- دالية الخوالي قنبلة غاز.

- علاء الدربي قنبلة غاز.