توافد الحشود أمام سفارة "إسرائيل" بلندن تضامنا مع مليونية الأرض

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت 30 مارس ، وقفه احتجاجيه أمام السفارة الإسرائيلية، إحياء لذكرى يوم الأرض الفلسطيني، شارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية، ومتضامنين في بريطانيا ، استجابه لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، الخميس الماضي.

وتصادف اليوم الذكرى الثالثة والأربعون لـ"يوم الأرض"، التي توافق الـ30 مارس من كل عام، وهو ذات اليوم من العام الماضي الذي انطلقت فيه مسيرات العودة في قطاع غزة، وبهذه المناسبة تنظم الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة اليوم بغزة مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، حيث ساد الإضراب الشامل جميع مناطق القطاع تلبية لدعوة الهيئة الوطنية.