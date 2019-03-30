Responsive image

13º

2
أبريل

الثلاثاء

26º

2
أبريل

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شرق خان يونس
     منذ 39 دقيقة
  • وقفة احتجاجية في دير عطية بريف دمشق تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل.
     منذ 4 ساعة
  • البرلمان البريطاني يخفق في اختيار بديل لخطة تيريزا_ماي للخروج من الاتحاد_الأوروبي
     منذ 19 ساعة
  • وزارة الدفاع الأمريكية تعلن وقف تسليم كل المعدات المتعلقة بصفقة طائرات إف 35 إلى تركيا وترجع السبب إلى تمسك أنقرة بصفقة إس 400 الروسية
     منذ 19 ساعة
  • وزارة الدفاع الأمريكية تعلن وقف تسليم كل المعدات المتعلقة بصفقة طائرات إف 35 إلى تركيا وترجع السبب إلى تمسك أنقرة بصفقة إس 400 الروسية
     منذ 19 ساعة
  • مظاهرات بالجزائر رفضًا لحكومة تصريف الأعمال التي أمر بوتفليقة بتشكيلها
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:15 صباحاً


الشروق

5:39 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:18 مساءاً


العشاء

7:48 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

توافد الحشود أمام سفارة "إسرائيل" بلندن تضامنا مع مليونية الأرض

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 328
توافد الحشود أمام سفارة "إسرائيل" بلندن تضامنا مع مليونية الأرض

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت 30 مارس ، وقفه احتجاجيه أمام السفارة الإسرائيلية، إحياء لذكرى يوم الأرض الفلسطيني، شارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية، ومتضامنين في بريطانيا ، استجابه لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا،  الخميس الماضي.

وتصادف اليوم الذكرى الثالثة والأربعون لـ"يوم الأرض"، التي توافق الـ30  مارس من كل عام، وهو ذات اليوم من العام الماضي الذي انطلقت فيه مسيرات العودة في قطاع غزة، وبهذه المناسبة تنظم الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة اليوم بغزة مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، حيث ساد الإضراب الشامل جميع مناطق القطاع تلبية لدعوة الهيئة الوطنية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers