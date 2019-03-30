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الهيئة الوطنية: مسيرات العودة مستمرة والجمعة القادمة "انتصار الكرامة"

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 364
الهيئة الوطنية: مسيرات العودة مستمرة والجمعة القادمة "انتصار الكرامة"

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان لها في ختام فعاليات يوم الأرض، اليوم السبت 30 مارس  ، على استمرارية المسيرات في الجمعة القادمة تحت عنوان (جمعة انتصار الكرامة).

وقالت "رغم غياب الأسرى قسراً عن الميادين فإنهم بعذاباتهم ونضالهم كانوا حاضرين في قلوب المشاركين وفي عيونهم وعلى أوتار حناجرنا التي تهتف لهم بالحرية، وستظل ننحت في الصخر حتى تحقيق هذه الحرية لهم، لأنهم بسني أعمارهم خلف القضبان   فلهم منا كل التحية حتى يوم اللقاء القريب.

وأضافت، في هذا اليوم العظيم كنتم أهلنا في القدس والاوفياء لمصلى باب الرحمة وأنتم ترفضون أي فصل بين هموم غزة وبين هموم القدس، فالقدس هي البوصلة والقدس هي زاد الثورة والقدس هي قبلة المجاهدين والمناضلين.

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية التي تجسدت وحدتها في غرفة العمليات المشتركة التي ستظل حاضنة وحامية لمسيرات شعبنا وأمينة على أحلامه التي خرج من أجل تحقيقها، ولن تترك مسيرات شعبنا السلمية بلا حماية ولن تسمح للعدو بالاستفراد بجماهيرها.

وجددت التأكيد على مطالبتنا للأمة العربية والإسلامية على ضرورة تصحيح المسار والانحياز للقضية الفلسطينية وإلى القدس والعودة ورفض كل أساليب واشكال التطبيع مع هذا العود الجبان لأن التطبيع هو غطاء للإجرام الصهيوني بحق شعبنا ومقدساتنا وأمتنا والتطبيع مهما صغرت مظاهره فهو الطريق الى ساحة الانتحار.

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