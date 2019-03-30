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4 شهداء وأكثر من 300 إصابة برصاص الاحتلال في مليونية الأرض والعودة

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 464
4 شهداء وأكثر من 300 إصابة برصاص الاحتلال في مليونية الأرض والعودة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب أكثر من 316 آخرين بالرصاص الحي والاختناق قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، خلال إحياء فعاليات يوم الأرض الـ43، والذكرى الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار ، اليوم السبت 30 مارس.

وأكدت وزارة الصحة باستشهاد الفتي بلال محمود شعبان ابو جاموس 17 عام ، و الفتى أدهم نضال صقر عمارة (17 عاماً) جراء إصابته بقنبلة غاز مباشرة في وجهه شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى المواطن محمد جهاد جودت سعد (20 عاماً) الذي استشهد جراء اصابته بشظايا في رأسه شرق مدينة غزة، والفتى تامر هاشم أبو الخير (17 عامًا) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر شرق خان يونس.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن من بين المصابين، 86 طفلاً و29 سيدة.

أما عن حالات المصابين، فقد أفاد القدرة، بأنه بمستشفيات غزة 5 إصابات حرجة جداً، و9 إصابات خطيرة، و121 إصابة متوسطة و181إصابة طفيفة.

وتسبب الرصاص الاحتلال الحي بإصابة 64 مواطنا، كما أصيب 16 مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 مواطن بشظايا بالجسم، و46 إصابة اختناقاً بالغاز السام، و94 مواطن بانفجار قنبلة غاز، و83 إصابات أخرى.

وعن أماكن الإصابات في الجسم، أورد القدرة، أن 64 مواطناً أصيبوا بمنقطة الرقبة والرأس، و55 مواطن في الأطراف العلوية، و16 في الظهر والصدر و18 في البطن والحوض و125 في الاطراف السفلية و34 استنشاقاً للغاز، و4 اصابات في أماكن متعددة.

وعن المناطق التي توزعت فيها الإصابات، فقد أصيب 39 مواطن شرق شمال قطاع غزة، و108 شرق بمدينة غزة، 73 إصابة شرق الوسطى 41 إصابة شرق خانيونس و55 إصابة شرق رفح.

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