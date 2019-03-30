مصرع أردنيين وإصابة 3 أثر سقوط شجرة نخيل في إيلات المحتلة

لقي عاملان أردنيان اثنين مصرعهما وجرح ثلاثة آخرون، اليوم السبت 30 مارس ، إثر سقوط شجرة نخيل عليهم نتيجة الرياح الشديدة في مدينة إيلات المحتلة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.

وقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن حادثاً مؤسفاً تعرض له عدد من الأردنيين العاملين في مدينة إيلات جراء سقوط شجرة نخيل عليهم نتيجة الرياح الشديدة ما أسفر عن وفاة مواطنين أردنيين اثنين وجرح ثلاثة.

وقالت مصادر طبيّة إن العاملين في العشرينيّات من عمريهما، في حين أصيب آخرون بجراح طفيفة.

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