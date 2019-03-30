نقابة المحامين تدعو لوقفة احتجاجيه الخميس عقب اعتداء ضابط علي محامية

دعا عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، عمرو الخشاب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس المقبل، في مقر النقابة بوسط القاهرة، ضد انتهاكات وتعدي ضابط الشرطة علي محامية ، وتحميل وزير الداخلية المسؤولية عن الحادث وضرورة الإفصاح عن اسم الضابط والتحقيق معه، ووقفه عن العمل.

وتعرضت المحامية آية عبد الرحمن، إلى الضرب بـ"كعب" سلاح شرطي في جبهتها عندما طالبته بإظهار إذن النيابة الخاص بالقبض على أحد أقاربها أثناء مداهمة قوة أمنية للعقار الذي تقطن فيه العائلة، بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وسادت حالة من الغضب بين المحامين، وتقدم أعضاء مجلس نقابة المحامين في محافظة الشرقية ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على المحامية (حامل في شهرها الثامن)، مطالبين بمحاسبة الضابط المعتدي، وتقديمه للعدالة.



وتقدمت أسرة المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الضابط المتهم بالاعتداء عليها، ذكرت فيه أن الاعتداء أسفر عن إصابة خطيرة في مقدمة رأسها؛ أدت لحدوث ارتجاج في المخ، وكسر في الجمجمة، وانفصال في شبكية العينين.

وحمل المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، نقابة المحامين مسؤولية تردي أوضاع المحامين.

وقال: "انشغال النقيب سامح عاشور، بالأمور السياسية وبالقضايا التي تم رفعها ضده، والدخول في معارك جانبية؛ كل ذلك أدى إلى تراجع دور النقابة في حماية محاميها، وقدرتها على مشاكلهم".