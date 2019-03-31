الاحتلال يقرر فتح معبر "أبو سالم وبيت حانون"

قرر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد، إعادة فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، في إطار التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، رغم سقوط 4 شهداء في مليونيه العودة عند حدود غزة.

جاء ذلك حسب إفادت الإذاعة الصهيونية، التي أكدت على أن الاحتلال قرر فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون في قطاع غزة، بالإضافة إلى معاودة فتح المياه للصيادين، بعد التزام الفصائل الفلسطينية بالتفاهمات خلال مليونية الأرض والعودة.

الجدير بالذكر أن الاحتلال كان قد أغلق الاثنين الماضي، المعبرين عقب سقوط صاروخ شمال تل أبيب، كرد على قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين = على حدود غزة، أعقبه قصف متبادل استمر لأكثر من يومين بين الاحتلال والمقاومة.

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