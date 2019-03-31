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مستوطن صهيوني يُطلق النار تجاه منازل الفلسطينيين

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 270
مستوطن صهيوني يُطلق النار تجاه منازل الفلسطينيين

فتح مستوطن صهيوني مساء السبت، النار باتجاه منازل الفلسطينيين في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

جاء ذلك حسب إفادة شهود عيان، أكدوا على أن مستوطنا ترجل من سيارته قرب مدخل مخيم العروب، وأطلق الرصاص باتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات، ونتج عن ذلك اندلاع مواجهات الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، والتى أطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والقنابل الغازية والصوتية باتجاه منازل الفلسطينيين.

وكانت مواقع إعلام عبرية قد نقلت عن مصادر في الأمن الإسرائيلي، أشارت إلى أن جماعات يهودية متطرفة نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن"، وتمثلت في اقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

 

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