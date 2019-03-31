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غزة تُشيَّع شهداء مليونية الأرض والعودة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 345
غزة تُشيَّع شهداء مليونية الأرض والعودة

شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة اليوم الأحد 31 مارس ، جثماني شهيدين ارتقيا أمس برصاص قوات الاحتلال ، أثناء مشاركتهما بـ"مليونية الأرض والعودة"، في الذكرة الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، والـ43 لـ"يوم الأرض".

وكانت جماهير القطاع شيعت عصر أمس جثماني الشهيدين محمد جهاد سعد (20 عامًا)، وأدهم نضال عمارة (17 عاما)، واللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال.

وقد شارك المئات بتشييع جثمان الشهيد بلال محمود النجار (17 عامًا) في خانيونس، أما في غزة، فشيّع حشد من المواطنين جثمان الشهيد تامر هاشم أبو الخير (18 عامًا).

وانطلق موكبا التشييع من منازل الشهيدين للصلاة عليهما، ثم ووريا الثرى.

وردد المشيعون هتافات غاضبة تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال المتكررة بحق المتظاهرين السلميين.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 316 بجروح، إثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمحتجين السلميين.

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