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هنية: غزة تُعاظم قوتها وتصنع الأحداث الكبرى

منذ يوم
عدد القراءات: 398
هنية: غزة تُعاظم قوتها وتصنع الأحداث الكبرى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ، اليوم الأحد 31 مارس ، خلال زيارة بيت عزاء الشهيد حبيب المصري شمال قطاع غزة:" غزة أصبحت تصنع الأحداث الكبرى، وتنتصر للقدس وكل فلسطين، وهي تُعاظم قوتها ليس للدفاع عن نفسها فقط بل عن القدس والأقصى والأسرى الذين يتعرضون لهجمات شرسة تهدف لكسر إرادتهم الصلبة".


وقال :أن" الجماهير الفلسطينية التي خرجت أمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة رغم احتشاد قوات الاحتلال ، جسدت أسمى معاني التحدي والإصرار.

وأضاف أن "أمس الجمعة كان يوما من أيام الوحدة الفلسطينية، والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني".

وأضاف:" شعبنا الفلسطيني الذي انتفض في غزة والضفة وأراضي الشتات رفع الصوت وأعلى علم فلسطين ونادى بأننا شعب لنا قضية ووطن وحقوق ورسالة".

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