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بالأسماء.. اختناق 11 عاملاً بسبب تسرب غاز الكلور بمصنع كيماويات بالفيوم

منذ 2 يوم
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بالأسماء.. اختناق 11 عاملاً بسبب تسرب غاز الكلور بمصنع كيماويات بالفيوم

أصيب نحو 11 عاملاً بمصنع للكيماويات بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، نتيجة تسرب كيماوي، وتم نقلهم لمستشفى طامية المركزي الأحد
وكان أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا يُفيد بحدوث تسرب غاز كيماوي بمصنع كيماويات بجوار مصنع كازارنيا للملابس، مما أدى لسقوط عدد من العاملين بالمصنع بالإغماء.


وأسفرت واقعة التسرب عن إصابة كل من 

عبد الرحمن مصطفى محمود (27 سنه - مركز سنورس) - هاجر اشرف رجب (22 سنه - مركز الفيوم) - هند نبيل احمد(30 سنه - مركز سنورس) - مصطفى طلعت على (21 سنه - مركز سنورس ) - سلمي سيد محمد (19 سنه - مركز الفيوم ) - فاطمة محمد حافظ (42 سنه مركز سنورس ) - مصطفى عبد العظيم صلاح (20 سنه - مركز سنورس ) محمد صادق مهدي (24سنه - مركز الفيوم ) - هدير محمد رمضان (42 سنه - مركز سنورس ) - ورد شان شريف توبه (17سنه - مركز الفيوم ) - إبراهيم عبدالرسول محمد (32 سنه - الجيزة ) مصابين باختناق.


الجدير بالذكر أن قوات الأمن كانت قد أخلت بداية الشهر الماضي ، مجمع مدارس السيوف بالأسكندرية، بعد حدوث تسرب غاز الكلور من محطة مياه شرب مجاورة له، ما أسفر عن اختناق 48 تلميذا ومعلما، ما أجبرها على إنهاء اليوم الدراسي و نقل 11 حالة ومعلمة، لمستشفى جمال عبدالناصر والباقي موزعين على مستشفيات طلبة سبورتنج وشرق المدينة وصدر المعمورة والأميري.

 

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