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الاحتلال يُخطط لتوطين 250 ألف صهيوني بـ"الجولان المُحتلة"

منذ يوم
عدد القراءات: 409
الاحتلال يُخطط لتوطين 250 ألف صهيوني بـ"الجولان المُحتلة"

تعتزم الحكومة الصهيونية تكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل، من خلال بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب 250 ألف صهيوني بحلول عام 2048.


جاء ذلك حسب إفادة  الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "مكان"، التي أشارت إلى أن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين"، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات في البلاد. 

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