Responsive image

13º

2
أبريل

الثلاثاء

26º

2
أبريل

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شرق خان يونس
     منذ 39 دقيقة
  • وقفة احتجاجية في دير عطية بريف دمشق تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل.
     منذ 4 ساعة
  • البرلمان البريطاني يخفق في اختيار بديل لخطة تيريزا_ماي للخروج من الاتحاد_الأوروبي
     منذ 19 ساعة
  • وزارة الدفاع الأمريكية تعلن وقف تسليم كل المعدات المتعلقة بصفقة طائرات إف 35 إلى تركيا وترجع السبب إلى تمسك أنقرة بصفقة إس 400 الروسية
     منذ 19 ساعة
  • وزارة الدفاع الأمريكية تعلن وقف تسليم كل المعدات المتعلقة بصفقة طائرات إف 35 إلى تركيا وترجع السبب إلى تمسك أنقرة بصفقة إس 400 الروسية
     منذ 19 ساعة
  • مظاهرات بالجزائر رفضًا لحكومة تصريف الأعمال التي أمر بوتفليقة بتشكيلها
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:15 صباحاً


الشروق

5:39 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:18 مساءاً


العشاء

7:48 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: إدارة ترامب مُتصهينة ومنحازة للاحتلال

منذ يوم
عدد القراءات: 237
حماس: إدارة ترامب مُتصهينة ومنحازة للاحتلال

وصف "غازي حمد" القيادي في حركة حماس، إدارة ترامب بالمتصهينة والمنحازة للاحتلال، مُطالبًا بضرورة  مقاطعتها ورفض أي حوار معها.

جاء ذلك في تصريح  لحمد نقله "المركز الفلسطيني للإعلام" قال فيها: ما صرحت به مؤخرا هو أن حركة حماس لا تمانع في اللقاءات والحوارات مع الأمريكيين والأوربيين عامةً، وهذه سياسة الحركة المعتمدة.
وأضاف غازي: أنا مقتنع أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترمب لا يمكن اللقاء أو الحوار معها بسبب أنها إدارة متصهينة ومنحازة للاحتلال بشكل أعمى، وتعمل منهجيا ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم القيادي في حماس تصريحاته مُشيرًا إلى أن الحوار أو اللقاء معها غير مجدٍ، بل أرفض ذلك بحزم، وأؤكد ضرورة مقاطعتها ورفض إجراء الحوارات معها تحت أي مبرر من المبررات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers