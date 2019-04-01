حماس: إدارة ترامب مُتصهينة ومنحازة للاحتلال

وصف "غازي حمد" القيادي في حركة حماس، إدارة ترامب بالمتصهينة والمنحازة للاحتلال، مُطالبًا بضرورة مقاطعتها ورفض أي حوار معها.

جاء ذلك في تصريح لحمد نقله "المركز الفلسطيني للإعلام" قال فيها: ما صرحت به مؤخرا هو أن حركة حماس لا تمانع في اللقاءات والحوارات مع الأمريكيين والأوربيين عامةً، وهذه سياسة الحركة المعتمدة.

وأضاف غازي: أنا مقتنع أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترمب لا يمكن اللقاء أو الحوار معها بسبب أنها إدارة متصهينة ومنحازة للاحتلال بشكل أعمى، وتعمل منهجيا ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم القيادي في حماس تصريحاته مُشيرًا إلى أن الحوار أو اللقاء معها غير مجدٍ، بل أرفض ذلك بحزم، وأؤكد ضرورة مقاطعتها ورفض إجراء الحوارات معها تحت أي مبرر من المبررات.

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