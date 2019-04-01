غضب بين الأهالي عقب قرار هدم مقر “فوسفات القصير”

أثار قرار هدم مقر مصنع فوسفات القصير بمحافظة البحر الأحمر, والتي تعد أقدم شركة فوسفات بالشرق الأوسط، إذ أقامها الإيطاليون عام 1910, الغضب بين أهالي المنطقة ،مطالبين رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بالتدخل لوقف إجراء المزاد العلنى المقرر لبيع محتويات مقر الشركة الأثرى، وضمها إلى قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، ووضع خطة عاجلة لتأهيلها للحفاظ عليها كتراث صناعى.

وقررت الشركة هدم هذا التراث وبيع محتويات مقر الشركة الأثرى في مزاد علني. وتقدم كلا من, محمد عرفات وأبوالحسن بشير ببلاغ للنائب العام, لوقف بيع وهدم المنشآت والمحتويات الخاصة بمقر الشركة الإيطالية “شركة فوسفات القصير” بمدينة القصير، باعتباره من التراث الصناعى الأثرى.

واتهم الأهالى مسؤولى الشركة بأنهم غير مهتمين بمحتوياتها ومنشآتها، وأنهم يسعون لجمع المال من وراء المزاد، ودشنوا حملة بعنوان “لا لهدم التراث، ومن فات قديمه تاه”.

وأعد الباحث الأثرى محمود تونى شعبان ملفا خاصا بهذا الأمر، وتم إرساله إلى وزارة الآثار لتسجيل الشركة في قائمتها.

كما تداول نشطاء مقطع فيديو توثيقي لأحد العاملين بشركة الفوسفات و زوجته و كانوا اشتغلوا بالفعل مع الايطاليين اللي كانوا موجوديين في المدينة.

يعنى ما شوفتش فى حياتى دولة زى مصر الناس فيها بيفننوا فى تدمير الاثار و كل ده ليه علشان عندنا اثار كتيرة!!الاثار مش لازم تكون فرعونية او عمرها 1000 سنة , فى حاجات اسمها اثار معمارية حديثة و الله مش كذب المستعمرة الايطالية فى القصير اصلا time capusle الة زمان دى و الله ليها سياحها — Zeinobia (@Zeinobia) ٣٠ مارس ٢٠١٩