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إصابة 23 تلميذاً بـ “تلبك معوي” في بني سويف

منذ حوالى ساعة
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إصابة 23 تلميذاً بـ “تلبك معوي” في بني سويف

أصيب نحو 23 تلميذا في مدرسة “كوم الرمل” الابتدائية، التابعة لإدارة “إهناسيا” التعليمية بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين 1 أبريل ، بـ “تلبُّك معوي”، عقب شعورهم بحالة من المغص والإسهال؛ إثر تناولهم عصائر ومثلجات من سيارات متنقلة في الشوارع قبل بداية اليوم الدراسي. 
تم نقل التلاميذ إلى مستشفى بني سويف النموذجي؛ لتلقّي الإسعافات الأولية. 
والتلاميذ المصابون، هم:

ندى سمير محمد، وأزهار عيد محمد، وياسمين رمضان فتحي، وابتسام أيمن عبد الرحمن، وعلاء احمد عبد الهادي، ومحمد إمام عبد المحسن، وعبد الرحمن عبد الرحيم محمد، ومصطفى منير محمد، ورنا محمد عمر، ومريم سعيد رمضان، وبسملة عماد فتحي، وأحمد محمد سيد، وابتسام فتحي علي، وشاهندة مصطفى عمر، وعبد الرحمن عادل أحمد، ويوسف عبد الله سعد، وسيف حسام علي، ومحمود وليد عبد العليم، وملك ناصر سيد، وملك علي أحمد، ومنيرة أسامة عبد السلام، وأحمد حجاج فتحي، وخالد سمير محمد.إصابة 23 تلميذاً بـ "تلبك معوي" إثر تناولهم مثلجات ببني سويف بني سويف

وتتكرر كل عام أزمات الطلاب الصحية بسبب الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها سواء داخل أو خارج المدرسة، كما تواجه منظومة توزيع الوجبة المدرسية عدّة مشكلات على مدار العامين الماضيين، ففي مارس 2017، تسمّم ما يقرب من 4650 طالباً في مدارس الجمهورية، وفقاً لتقارير حكومية رسمية؛ نتيجة تناولهم الوجبات المدرسية، إذ ظهرت أزمة تعرّض الطلاب إلى إعياء منذ بدء العام الدراسي، ولكن زاد عدد الحالات خلال شهر مارس، بعد وقائع إصابة طلاب محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنوفية، وأسوان، وبني سويف بتسمم.

وفي العام الدراسي الماضي (2017-2018) استمرّ إيقاف الوجبة المدرسية خلال الفصل الدراسي الأول.

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