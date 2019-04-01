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1400 أسيراً سيخوضون إضراباً عن الطعام الأحد المقبل

منذ 19 ساعة
عدد القراءات: 319
1400 أسيراً سيخوضون إضراباً عن الطعام الأحد المقبل

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الاثنين 1 أبريل ، أن "الاحتلال" سيقوم بإجراءات خاصة احتياطية لمواجهة إضراب 1400 أسيراً عن الطعام والماء يوم الأحد القادم.

وأضافت" أن جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي "" طلب من الجيش تجنيد أطباء احتياط لاتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة هذا الاضراب الذي سيأتي قبل يومين من الانتخابات "الإسرائيلية" ويشكل خطراً أمنيا على "إسرائيل".

وفي ذات الإطار، قال مراسل الشرطة بان الكيان يستعد بعدة خطوات منها:

1- استدعاء أطباء احتياط.

2- إقامة مراكز طبية في داخل مراكز السجون.

3- استنفار أمني في الضفة وغزة والقدس لأنه سيقوم بإشعال الرأي العام الفلسطيني.

4- تشديد جلعاد اردان بأنه لن يستجيب لمطالب الاسرى.

5- "إسرائيل" تقول أنها لن تقوم بمفاوضات مع الاسرى مهما حدث.

6- يتوقع انهيار صحي سريع للأسرى إذا ما اضربوا عن الطعام، والحديث ان 25 اسيرا سيبدأون بالإضراب عن الماء.

وقالت المذيعة: لدينا أسبوع على أمل أن يتم التوصل إلى أي تفاهمات لإلغاء الاضراب.

من جهة أخرى، قال مراسل التلفزيون العبري للشؤون العربية بأن أسرى الجبهة الشعبية والديمقراطية سينضمون للإضراب إلى جانب أسرى الجهاد الاسلامي وبعض أسرى حركة فتح، ولم يستبعد انضمام القائد في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي للإضراب.

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