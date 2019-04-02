استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال شمال القدس "فيديو"

استُشهد شاب فلسطيني، جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.



جاء ذلك حسب إفادة قناة "روسيا اليوم"، أكدت على أن مواجهات اندلعت أثناء مداهمة جيش الاحتلال في حي المطار بمنطقة المخيم، حيث اعتقل ثلاثة فلسطينيين، وسلم جثمان الفلسطيني الذي سقط في المواجهات.





ومن جانبه اشار مجمع فلسطين الطبي أن الشاب الفلسطيني الذي استُشهد هو محمد علي دار عدوان 23 عاما، وثلاث إصابات أحدهم أصيب في الفخذ وتم إدخاله للعمليات.



يُجدر الإشارة إلى أن الجيش الصهيوني كان قد نفذ عدة عمليات اعتقال في منطقة رام الله طال الشيخ "حسن يوسف" القيادي في حركة "حماس".

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