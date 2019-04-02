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"فلنشعل قناديل صمودها".. حملة أردنية لترميم بلدات القدس

منذ 2 ساعة
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"فلنشعل قناديل صمودها".. حملة أردنية لترميم بلدات القدس

انطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثامنة من حملة "فلنشعل قناديل صمودها"، والتي تقوم عليها "لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس" في نقابة المهندسين الأردنيين، وهي حملة مختصة بترميم وإعادة إعمار البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي في تقرير نشرته وكالة "صفا" أن مراحل الحملة السبع الماضية حققت نسبة وصول بلغت نحو 4% لكل مقدسي في البلدة القديمة.

واعتبر أن هذه الجهود تحققت بهمة الأردنيين الذين تسابق أطفالهم بحصّالاتهم التي جمعوا نقودها طوال عام كامل حبا للقدس وشوقا إليها.

بدوره، قال رئيس لجنة مهندسون شكيب عودة الله، إن النقلة النوعية في تاريخ الحملة تحققت العام 2015، إذ ان مجمل مساهمات الأردنيين في دعم صمود إخوانهم في البلدة القديمة بلغ 873ر1 مليون دينار، الأمر الذي وضع اللجنة أمام تحد جديد.

وأكد أن ما تحقق من مشاريع منجزة في ذلك العام وصل إلى 40 مشروعًا ضمت 90 وحدة سكنية يقطنها 465 مقدسيًا، ما جعلها تحقق إنجازًا يوازي مختلف المراحل السابقة.

وأضاف أنه وبنفس الأهمية جاءت المرحلة السادسة من برنامج الإعمار لتحقق ما قيمته 315ر1 مليون دينار، شملت 60 وحدة سكنية يقطن بداخلها 327 مقدسيًا، وتلتها المرحلة السابعة التي وصلت إلى 346ر1 مليون.

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