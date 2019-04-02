إصابات بالرصاص بينها طفل في مواجهات شمال القدس.. وطائرات الاحتلال تقصف موقعا للشباب

أصيب عددٌ من المواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء 2 أبريل ، خلال اندلاع مواجهات قرب مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بان مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال قلنديا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي لاستهداف المواطنين بشكل مباشر ما أدى لوقوع عددٌ من الإصابات بينهم طفل أصيب في رأسه.

من جانب آخر استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء مجموعة من المواطنين قرب مخيم ملكة شرق مدينة غزة بزعم محاولتهم إطلاق بالونات تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

استهدفت مجموعتين من المواطنين قرب مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

