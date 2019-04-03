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فلسطين.. شهيد وجريح جراء إطلاق نار جنوب نابلس "فيديو"

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 258
فلسطين.. شهيد وجريح جراء إطلاق نار جنوب نابلس "فيديو"

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح متوسطة صباح اليوم الأربعاء، بعدما أطلق مستوطن صهيوني النار على مجموعة من الشبان عند حاجز بيتا جنوب نابلس، بزعم محاولة أحد الشبان تنفيذ عملية طعن.


جاء ذلك حسب شهود عيان، أكدوا على أن أن مستوطنا هو من قام بإطلاق النار على الشاب، ومن ثم  قام جنود بإطلاق النار، نافيين مزاعم إعلام الاحتلال التي تحدثت عن وقوع عملية طعن، وقالوا إن الشابين اللذين أصيبا على مفرق بيتا أحدهما سائق شاحنة تحمل لوحة إسرائيلية ترجل من شاحنته بسبب إغلاق المستوطن للطريق، فقام المستوطن بإطلاق النار علية، فيما أصيب الشاب رواجبة الذي يعمل في كراج للسيارات خلال عملية إطلاق النار بالمنطقة.

ومن جانبه أكد "أحمد جبريل" المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني على نقل الشاب خالد رواجبه "22 عاما"، إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما نقلت قوات الاحتلال الشاب الثاني المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفيات الصهيونية لتلقي العلاج وقد وصفت إصابته بالخطيرة،  وأعلن لاحقا عن استشهاده.

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