القسام لأهالي الأسرى الصهاينة... حكومتكم تكذب عليكم "فيديو"

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ"حركة حماس" مساء يوم أمس الثلاثاء، رسالة مصورة موجهة للصهاينة، قالت من خلالها "حكومتكم تكذب عليكم".



وحمل المقطع عنوان "رسالة من الأسرى"، وهو يصف حالة الأسرى الضباط والجنود لدى كتائب القسام منذ عدة سنوات، والذين ترفض حكومة الاحتلال الاستجابة لشروط المقاومة من أجل بدء مفاوضات صفقة تبادل مقابلهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زعم إعلام الاحتلال وجود تفاهمات بين الفصائل وإسرائيل تشمل صفقة تبادل، وهو ما نفته حركة حماس، على لسان مسئول ملف الأسرى في المكتب السياسي للحركة، موسى دودين.

الجدير بالذكر أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، كانت قد أعلنت أسر "أورون شاؤول" أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في يوليو 2014، فيما اختفت آثار "هدار جولدين" في الأول من أغسطس 2014 شرق مدينة رفح، وتقول إسرائيل أنهما قتلا.

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