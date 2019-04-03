Responsive image

21º

4
أبريل

الخميس

26º

4
أبريل

الخميس

 خبر عاجل
  • استشهاد أحد الشبان الثلاثة الذين تسللوا من السياج شرق غزة وإصابة آخر خطيرة
     منذ 2 ساعة
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في #ليبيا يعلن النفير العام لقواته بعد تحرك قوات حفتر نحو #طرابلس
     منذ 4 ساعة
  • بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي بعد استقالة بوتفليقة
     منذ 13 ساعة
  • رئيس اللجنة العليا للانتخابات: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار، وسبق تطبيقه في انتخابات سابقة
     منذ 14 ساعة
  • رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا يُقرر إعادة فرز الأصوات الباطلة في إسطنبول
     منذ 14 ساعة
  • العاهل السعودي يقوم بزيارة مُفاجئة إلى البحرين
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:14 صباحاً


الشروق

5:38 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:19 مساءاً


العشاء

7:49 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تُشييع جثمان الشهيد أبو هجرس في خانيونس

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 202
تُشييع جثمان الشهيد أبو هجرس في خانيونس

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء 3 مارس ، جثمان الشهيد فارس يوسف أبو هجرس (26 عاما) الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها السبت الماضي، برصاص قوات الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات مليونية الأرض والعودة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ناصر باتجاه منزل ذويه في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يُصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

واستشهد في مليونية الأرض والعودة السبت الماضي 4 مواطنين وهم (محمد جهاد سعد 20 عام، والشهيد أدهم نضال عمارة 17 عام، والشهيد تامر هاشم ابو الخير 17 عام، والشهيد بلال محمود النجار 17 عام متأثرا بجراحه).


وطالب المشيعون، فصائل المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers