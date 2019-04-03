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بسبب انتهاكات الاحتلال.. الأسرى يدخلون إضرابًا عن الطعام الأحد القادم

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 277
بسبب انتهاكات الاحتلال.. الأسرى يدخلون إضرابًا عن الطعام الأحد القادم

يبدأ الأسرى في سجون الاحتلال اعتبارًا من الأحد المقبل (7 ابريل الجاري)، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة أولى من الإسرى بالإضراب، ثم ينضم إليهم مجموعة ثانية من الأسرى في الـ17 من الشهر الجاري.

ويطالب الأسرى بوقف التصعيد الإسرائيلي بحقهم، وبإزالة أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، باعتبار أنها تطلق إشعاعات تؤدي إلى صداع في الرأس وآلام في الأذن.

وفي وقت سابق أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الأربعاء 3 أبريل ، ان حالة من التوتر والاستنفار تسود القسم رقم 1 في سجن النقب الصحراوي، نتيجة الاستفزازات المستمرة من قبل الإدارة للأسرى في مختلف أقسام المعتقل منذ نحو شهرين.

وبينت الهيئة، أن قوات القمع في السجن قامت بالاعتداء على أحد الأسرى وإخراجه من القسم رقم 1 الى جهة غير معلومه، بادعاء قيامه برشق احدى السجانات في القسم بالماء الساخن.

ولفتت، الى أن إدارة السجن قامت بسحب كافة الأجهزة الكهربائية من داخل القسم، وان المعتقل بحالة من الترقب والتوتر والاستنفار

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