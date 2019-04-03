مصرع شخص وإصابة 8 في انفجار غاز بـ”الزاوية الحمراء”

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منذ يوم

لقي شخص مصرعة فيما إصيب 8 آخرين ، اليوم الأربعاء 3 أبريل إثر انهيار عقار سكني بشارع “محمد عبد السلام” بمدينة “النور” بمنطقة “الزاوية الحمراء” بمحافظة القاهرة ، نايجة انـفجار ماسورة غاز أدي لوقوع انفجار هائل.

وتلقّت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بانهيار عقار مُكوَّن من 5 طوابق بمنطقة “الزاوية”، وتم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر؛ لتلقّي العلاج اللازم.

وتبيَّن أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انـفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولّي التحقيقات، وقامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإخلاء 5 عقارات مجاورة لعقار “الزاوية الحمراء” المنهار.