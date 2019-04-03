Responsive image

12º

5
أبريل

الجمعة

26º

5
أبريل

الجمعة

 خبر عاجل
  • المجلس العسكري لمدينة غريان يعلن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قوات #حفتر
     منذ حوالى ساعة
  • هتافات داخل باحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة
     منذ حوالى ساعة
  • طائرات الاحتلال تحلق في سماء القدس المحتلة بالتزامن مع صلاة الجمعة.
     منذ حوالى ساعة
  • الحركة الأسيرة: للجمعة الثانية على التوالي إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسرى من أداء الصلاة في ساحات الأقسام
     منذ حوالى ساعة
  • وزير الداخلية الليبية- بعض الدول لا تريد لليبيا الاستقرار ودورها السلبي أصبح واضحا لليبيين
     منذ 15 ساعة
  • وزير الداخلية الليبي: يدرك الليبيون حقيقة الدول التي لها دور سلبي في #ليبيا
     منذ 15 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:13 صباحاً


الشروق

5:36 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:19 مساءاً


العشاء

7:49 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع شخص وإصابة 8 في انفجار غاز بـ”الزاوية الحمراء”

منذ يوم
عدد القراءات: 802
مصرع شخص وإصابة 8 في انفجار غاز بـ”الزاوية الحمراء”

لقي شخص مصرعة فيما إصيب 8 آخرين  ، اليوم الأربعاء 3 أبريل إثر انهيار عقار سكني بشارع “محمد عبد السلام” بمدينة “النور” بمنطقة “الزاوية الحمراء” بمحافظة القاهرة ، نايجة انـفجار ماسورة غاز أدي لوقوع انفجار هائل.

وتلقّت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بانهيار عقار مُكوَّن من 5 طوابق بمنطقة “الزاوية”، وتم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر؛ لتلقّي العلاج اللازم.

وتبيَّن أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انـفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولّي التحقيقات، وقامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإخلاء 5 عقارات مجاورة لعقار “الزاوية الحمراء” المنهار.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers