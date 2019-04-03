الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة المحتلة ويسرق آلاف الشواكل من منازل الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا ، اليوم الأربعاء 3 أبريل ، خلال حملة مداهمات في الضفة المحتلة، وزعمت مصادرة سلاح كارلو، وسرقت آلاف الشواكل من منازل المواطنين.

وفي رام الله وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء ثلاثة شبان خلال اقتحامها لبلدات بالمحافظة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم بلدة سلواد شرق المدينة واعتقل الشاب عبد الفتاح عبد الغني طعيمه عقب اقتحام منزل أسرته ونقله إلى نقطة عسكرية بمستوطنة "عوفرا".

كما اعتقل الاحتلال الشاب ليث لدادوة عقب اقتحام قوة عسكرية قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال قرية المغير شمالا واعتقلت الشاب محمد عطا الله أبو عليا ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوة عسكرية المحرر محمد وليد براهمة من منزله في قرية عنزة جنوب مدينة جنين شمالًا.

وداهم جنود الاحتلال منزلًا واستولوا على مبلغٍ ماليٍ من قرية سيريس جنوب جنين، وأخر من منزل الأسير جمال محمد السيد عقب دَهمه وتفتيشه في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، ومبلغ ثالث من منزل إسلام عادل غنام من جَبع جنوب جنين.

واقتحم جنود الاحتلال منزل المواطن يوسف شيباني، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز في منطقة المنطار داخل بلدة عَرابة جنوب غرب جنين.