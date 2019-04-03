مصرع طفلتين في الإسكندرية بسبب "ولاعة"

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما خنقا ، اليوم الأربعاء 3 أبريل ، إثر نشوب حريق بشقة بعزبة جينوتي بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، بسبب العبث بولاعة داخل غرفة النوم ، فيما تمكن الأب من إنقاذ شقيقتهما الثالثة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بعزبة جينوتي ووجود وفيات وبالتحقيقات تم التوصل إلي نشوب الحريق بشقة بالطابق الأول علوي بعقار بعزبة جنوتي، مكونة من غرفتين وصالة، ما أدى لاحتراق باب الشقة وغرفة النوم بالكامل، وأسفر الحريق عن مصرع كل من «سارة. ال. س» 10 سنوات، وشقيقتها «مريم» 5 سنوات، إثر اختناقهما بسبب الحريق، وإنقاذ شقيقتهما الثالثة.

وبسؤال والد الأطفال الثلاثة، قال إنه «أثناء نومهم وتواجد زوجته خارج المنزل قامت ابنته الكبيرة باللعب بالولاعة داخل غرفة نومهن ما أدى لنشوب الحريق».

وأضاف الأب، في أقواله بمحضر الشرطة، أنه «استيقظ على رائحة الدخان وحاول إنقاذ أطفاله الثلاثة إلا أنهما توفيتا خنقا بالدخان ولم يستطع سوى إنقاذ الطفلة الصغيرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث».