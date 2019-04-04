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دعوات في السويد لمقاطعة مسابقة غنائيةفي "تل أبيب"

منذ 22 دقيقة
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دعوات في السويد لمقاطعة مسابقة غنائيةفي "تل أبيب"

 دعا أكثر من 170 فناناً وناشطاً سويدياً، أمس الثلاثاء ، إلى مقاطعة مسابقة "يوروفيجن" المقرر عقدها في "تل أبيب"؛ تأييداً للقضية الفلسطينية.

ونشرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية نص العريضة التي وقع عليها النشطاء، قائلين: "لا يمكننا نحن الموسيقيين والشخصيات الثقافية السويدية الذين وقعوا هذه الرسالة أن ننظر بصمت إلى كيفية استخدام الكيان الصهيونى  مسابقة يوروفيجن الموسيقية الدولية لإخفاء جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".

وكان من بين الموقعين الموسيقيين: يواكيم توستروم، ولوف أنتيل، وستيفن ساندستروم، ومايكل فيو.

وسبق أن تجمع ناشطون سويديون، في 20 فبراير الماضي، أمام مقر التلفزيون الحكومي السويدي SVT، مطالبين بمقاطعة المسابقة.

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