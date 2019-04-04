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أمير قطر يؤكد على وقوف بلاده بجانب الشعب الفلسطيني

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 178
أمير قطر يؤكد على وقوف بلاده بجانب الشعب الفلسطيني

أعلن أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، عن وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أنها ستتخذ كل ما يلزم من قرارات من أجل إنجاح الجهود الراهنة لإنهاء الأزمة.

جاء ذلك، خلال مكالمة تليفونية لأمير قطر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة آخر المستجدات التي تم توصل إليها بشأن "التهدئة" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

وأشار البيان الصادر عن مكتب هنية إلى أن تميم استعرض معه التحركات النشطة التي تجري خلال هذه الأيام، من أجل الوصول إلى صيغ تلبي مطالب الشعب.
ومن جانبه أشاد رئيس المكتب السياسي لحماس بالدور القطري الحاضر بقوة في مشاريع الإعمار والمشاريع الإنسانية في غزة، والممتد بذات الزخم والاستعداد للمحطة الراهنة.


يُجدر الإشارة إلى أن قطر دائمًا ما تؤكد وقوفها بجانب القضية الفلسطينية وتعمل على حل الأزمة، لكن بشرط إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

 

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