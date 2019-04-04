الإحتلال يقتل 11 طفلاً ويعتقل ​​​​​​​250 آخرين منذ 2019

أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، إن قوات الاحتلال الصهيوني، قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري 2019، وأصابت العشرات، منهم من تسببت الإصابة لهم بإعاقات دائمة.

وطالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس 4 أبريل ، مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل وإنهاء معاناة 250 طفل فلسطيني قاصر دون سن 18 عاما يقبعون في سجون الاحتلال ، وتمارس بحقهم كل اشكال القمع والتنكيل والمعاملة المهينة..

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن "الحركة العالمية"، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس في يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام.

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، أن سلطات الاحتلال انتهكت- وما زالت تنتهك- بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت ومصادرة حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية.

وبينت الحركة أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب قوات الاحتلال، وأجهزة أمن الكيان.

وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما لإسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.