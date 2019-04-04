حماس تكشف عن تفاصيل تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، أن التفاهمات التي جرت بوساطة مصرية مع الإحتلال تقضي بتقديم تسهيلات إلى قطاع غزة وتسير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن سياسي.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، عبر حسابة "تويتر" ، أن التفاهمات تقضي بتوسيع مساحة الصيد 15 ميلًا بحريًا، وتوفير منحة مالية لتشغيل 20 ألف مواطن ، واستمرار منحة الكهرباء واستئناف مشروع مساعدة الأسر الفقيرة، ورفع الحظر عما يزيد عن 80 صنف.

مؤكدا أن : مسيرات العودة مستمرة وتفاهمات كسر الحصار تسير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن سياسي.

وكشفت مصادر مطلعة أن التفاهمات التي تمت مصرية ودولية. ستقضي باستمرار دولة قطر تمويل السولار لشركة الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل، مضيفة أن الاحتلال قرر إدخال 30% من المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل استخدامها في القطاع الصناعي بغزة..