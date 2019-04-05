أوقاف القدس: اعتداءات الإحتلال طالت 50 من حراس وموظفي الأقصى

كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في بيان صحفي لها اليوم الجمعة 5 أبريل ، أن سلطات الاحتلال الصهيوني استهدفت أكثر من 50 حارسا وموظفا، منذ إعادة فتح مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى نهاية فبراير الماضي.



وقالت أن آخر الهجمات الهمجية كان "الاعتداء والوحشي الذي طال حارس المسجد الأقصى المبارك عمران الرجبي لمجرد مطالبته أطقم شرطة الاحتلال بخلع أحذيتهم قبيل اقتحامهم لمصلى باب الرحمة".

واعتقلت شرطة الاحتلال الحارس الرجبي الخميس، بعد هذه الواقعة، فيما أكدت الأوقاف على أنها" تشد على أيدي حراسها وموظفيها".

وقالت: "إن سياسة استهداف حراس المسجد الأقصى في فتح مصلى باب الرحمة والتي طالت أكثر من 50 حارسا وموظفا من موظفي دائرة الأوقاف السلامية لن تثنيهم عن القيام بأسمى واجباتهم في الحفاظ على هوية المسجد الأقصى".

وأضافت: "سيبقى المسجد الأقصى المبارك مهوى أفئدة المسلمين حول العالم مسجداً خالصاً للمسلمين وحدهم بكل مصلياته وساحاته وبكل مساحته البالغة 144 دونما".