بالصور: أكثر من 35 ألف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدي اكثر من 35 ألف مصل ، اليوم الجمعة 6 أبريل ، الصلاة في المسجد الأقصى المبارك ، بالرغم مما يمارسة الاحتلال الصهيوني من اعمال همجية علي المسجد وخراسة.

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