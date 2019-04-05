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إصابة 14 فلسطيني وطفلة برصاص الاحتلال في مسيرات اليوم

منذ 3 ساعة
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إصابة 14 فلسطيني وطفلة برصاص الاحتلال في مسيرات اليوم

أصيب 14 مواطنين فلسطينين وطفلة مساء اليوم الجمعة 5 أبريل ، برصاص الاحتلال الصهيوني خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة تحت عنوان "انتصار الكرامة".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة ان 14 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.


في السياق، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال ، لمسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة قبل انطلاق المسيرة واعتلى أسطح منازل المواطنين وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه الشبان مما ادى الى اصابة شاب بعيار في الفم تم نقله الى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج.

واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق المسيرة تصدى الشبان خلالها لجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة وافشلوا كمينا نصبه جيش الاحتلال في أحد المنازل بهدف اعتقال الشبان دون ان تسجل اية حالة اعتقال.

وانطلق المئات من ابناء البلدة عقب صلاة الجمعة في مسيرتهم الاسبوعية بمشاركة عشرات الاطفال الذين رفعوا شعارات حقوق الطفولة مطالبين المنظمات الدولية التدخل لحمايتهم من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم من قبل جيش الاحتلال.

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