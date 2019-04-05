فصل “التيار الكهربائي” عن بعض المناطق “قنا”

كشفت هندسة كهرباء “قنا” شرق، في بيان لها اليوم ، عن فصل “التيار الكهربائي” عن عدد من المناطق السبت المقبل، نظراً لإجراء أعمال الصيانة.السبت.

وقال “عبدالحميد الهجان”، محافظ “قنا”، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة قنا “.

وقالت أن انقطاع الكهرباء يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا من اليوم نفسه ، لمدة 3 ساعات .

يشار الي ان أهالي بعض المناطق بمدينة قنا من استمرار انقطاع التيـار الكهربي لأكثر من 4 ساعات يوميًا، مما أثر على الأجهزة الكهربائية وعرض بعضها للتلف، فضلاً عن تسبب ذلك في توقف ضخ المياه إلى كثير من المنازل، لاعتمادها على مواتير رفع مياه الشرب.

وقال عدد من أصحاب المحال التجارية، التي تعمل في تجارة المواد الغذائية المجمدة، إنهم تعرضوا لخسائر فادحة،وانقطاعه فترات طويلة.