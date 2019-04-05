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مصرع 3 بينهم ضابط شرطة وإصابة 14 في حوادث متفرقة

منذ حوالى ساعة
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مصرع 3 بينهم ضابط شرطة وإصابة 14 في حوادث متفرقة

شهدت بعض المحافظات اليوم الجمعة 5 أبريل ، عدداً من الحوادث التي أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14.      حيث أدى انقلاب ميكروباص بطريق (المحلة – طنطا)، لمصرع شخص، وإصابة 5 آخرين. 

كما لقي طفل مصرعه وأُصيب 6 آخرون؛ إثر حادث انقلاب مقطورة جرار زراعي بطريق “مزغونة” في “البدرشين” بمحافظة الجيزة.

مما أدّى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الحوامدية والبدرشين؛ لتلقّي الرعاية للصحية.

فيما لقي ضابط شرطة مصرعه، وأُصيب 3 آخرون في تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، بطريق “(مركز سمطسا – الريغه) جنوبى غرب محافظة بني سويف.

وتُصنّف مصر من بين أسوأ عشر دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية

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