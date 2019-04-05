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إصابة 4 أطفال فلسطينيين بانفجار جسم مشبوه شرق مدينة غزة

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 125
إصابة 4 أطفال فلسطينيين بانفجار جسم مشبوه شرق مدينة غزة

أصيب 4 أطفال، مساء اليوم الجمعة 5 أبريل ، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال "الصهيوني"، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن إصابة الأطفال الأربعة الطفيفة.

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