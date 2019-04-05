إصابة 4 أطفال فلسطينيين بانفجار جسم مشبوه شرق مدينة غزة

أصيب 4 أطفال، مساء اليوم الجمعة 5 أبريل ، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال "الصهيوني"، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن إصابة الأطفال الأربعة الطفيفة.