إصابة 4 أطفال فلسطينيين بانفجار جسم مشبوه شرق مدينة غزة

أصيب 4 أطفال، مساء اليوم الجمعة 5 أبريل ، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال "الصهيوني"، شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن إصابة الأطفال الأربعة الطفيفة.
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