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أستاذ جامعي يقتل إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة بالهرم

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 111
أستاذ جامعي يقتل إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة بالهرم

قتل مواطن مصري إمام مسجد في حي الهرم بالجيزة ، أثناء ركوعه في صلاة الجمعة، من خلال طعنه في ظهره، مع ترديده "أنا المهدي المنتظر وأنت إبليس".

والمتهم وهو أستاذ جامعي منقطع عن العمل، اعترف أمام جهات التحقيق بجريمته، ويعاني من اضطرابات نفسية، وتمكن المصلون من السيطرة عليه وتقييده، حتى وصول الشرطة.

ونقلت النيابة العامة عن شهود أن القاتل طلب قراءة آية الكرسي خلال الخطبة، فأكد له المجني عليه أنه غير ملزم بقراءتها وأنه ملزم بموضوع الخطبة، فغادر المتهم المسجد وتوجه لمسكنه الكائن بجوار المسجد، وأحضر سكيناً ثم انتهز فرصة صلاة المجني عليه وسدد ثلاث طعنات  نافذة في ظهره.

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