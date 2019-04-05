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83 إصابة برصاص الاحتلال.. والوطنية تدعو للجمعة القادمة "معاً لمواجهة التطبيع"

منذ 4 ساعة
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83 إصابة برصاص الاحتلال.. والوطنية تدعو للجمعة القادمة "معاً لمواجهة التطبيع"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة 5 أبريل ،  في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة الـ53 شرق غزة والتي أصيب بها اكثر من 83 شخص بينهم أطفال،  الشعبن الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة شرق قطاع غزة ، تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع".

وأضافت الهيئة: لا خيار أمامنا إلا باستمرار المسيرات حتى تحقيق مطالبنا بكسر الحصار.

وأشارت إلى أن شعبنا يؤكد رفضه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن التاريخ سيسجل أننا من أسقط صفقة القرن.

وأصيب اليوم نحو 83 مواطناً ، برصاص الاحتلال خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة بإصابة 83 مواطناً برصاص الاحتلال جراء الاعتداء على المشاركين في فعاليات مسيرة العودة، ونقلوا إلى مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج المناسب.

وشارك فلسطينيون في قطاع غزة الجمعة، في فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، بعد مرور عام على انطلاقها.

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