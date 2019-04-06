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أبو ردينة ردًا على تصريحات نتنياهو... تكشف حجم المؤامرة

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 107
أبو ردينة ردًا على تصريحات نتنياهو... تكشف حجم المؤامرة

ردت السُلطة الفلسطينية على تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بينامين نتنياهو"، التي أشار فيها إلى أنه لن يسمح بعودة رئيس السلطة الفلسطيني "محمود عباس إلى قطاع غزة.

 كما أعرب نتنياهو عن سعادته بوجود كيانين منفصلين في غزة والضفة الغربية المُحتلة، بالإضافة إلى أنه أكد أن الاستيطان سيستمر ويتصاعد.
وجاء رد نتنياهو على لسان "نبيل أبو رودينة" المتحدث باسم السلطة الفلسطينية يوم أمس الجمعة، حيث عبر عن استغرابه ورفضه الكامل للتصريحات غير المسئولة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال، مؤكدًا على أن تلك التصريحات مرفوضة وتعبر عن الإستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام.
وتابع أبو رودينة قائلاً: هذه التصريحات تكشف عن الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المدعومة أمريكًا، وهدفها تقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي.

واختتم الناطق باسم السلطة الفلسطينية تصريحاته مؤكدًا على أن فصول جديدة لمؤامرة القرن تنكشف من خلال هذا الأمر وهو ما يُهدد وحدة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الأمة العربية، محذرا من السياسة الإسرائيلية وكل من يتماهى معها.

ومن جانبه أكد نتنياهو  على أن إجراءات تخفيف الحصار عن غزة بوساطة مصرية وقطرية وأممية، كانت مقابل تخفيف حركة حماس لمسيرات العودة، مشيرا إلى وجود اتفاق مع قطر لتوفير غطاء مالي لبقاء فصل غزة عن يهودا والسامرة.
 
واختتم رئيس وزراء الاحتلال تصريحاته قائلاً: هناك ثلاثة شروط بخصوص الخطة الأمريكية للتسوية السياسية المعروفة باسم "صفقة القرن" التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرحها ، وتلك الشروط تتمثل في إبقاء كافة المستوطنات، وسيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية وعدم تقسيم مدينة القدس.

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