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الاحتلال يعتقل فلسطيني ويجبر آخر علي هدم منزله

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 102
الاحتلال يعتقل فلسطيني ويجبر آخر علي هدم منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني  ظهر اليوم السبت 6 أبريل ، شابا فلسطينيا ،على طريق بورين جنوب نابلس. فيما يجبر مقدسيًا على هدم منزله في البلدة القديمة.

ووفق المصادر المحلية، فإن قوات الاحتلال اوقفت سيارة عمومي كانت متجهة الى مدينة نابلس من طريق مادما نابلس بعد ان اغلقت عليها الطريق بواسطة جيب عسكرية والقت على السيارة قنبلة غاز مسيل للدموع. 

واضاف شاهد العيان لـ معا، ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا من داخل السيارة العمومي ونقلته الى جهة مجهولة.

ومن جانب آخر هدم المقدسي نبيه الباسطي، صباح اليوم منزله ذاتيًا في البلدة القديمة بالقدس بقرار من سلطات الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص.

وقال الباسطي إنه يواجه قرارًا من سلطات الاحتلال بهدم منزله منذ مايزيد عن 20 عاما.

واضاف، "في عام 2000 طالبني الاحتلال بهدم منزلي لكنني رفضت امر الهدم، وخضت حرب القضاء والمحاكم مع الاحتلال على مدار 20 عاما، وقبل 3 سنوات فقط صدر قرار الهدم النهائي للمنزل".

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