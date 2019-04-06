Responsive image

19º

6
أبريل

السبت

26º

6
أبريل

السبت

 خبر عاجل
  • طهران تهدد واشنطن بإدراج الجيش الأمريكي على قائمة الإرهاب
     منذ 4 ساعة
  • تواصل مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في العاصمة باريس احتجاجًا على سياسات ماكرون الاقتصادية
     منذ 4 ساعة
  • حكومة فنزويلا تنتقد العقوبات الأمريكية الأخيرة على صادراتها من النفط بوصفها هجوما على سيادتها الاقتصادية
     منذ 4 ساعة
  • زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحهتا الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم
     منذ 4 ساعة
  • كوريا الجنوبية تعلن حالة الطوارئ إثر حرائق غابات
     منذ 4 ساعة
  • رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل طهران في زيارة تستمر يومين
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:10 صباحاً


الشروق

5:34 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:20 مساءاً


العشاء

7:50 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح الأحد بسجون الإحتلال

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 62
الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح الأحد بسجون الإحتلال

أكد مركز أسرى فلسطيين للدراسات اليوم السبت 6 أبريل ، بأنه "حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق ينهي حالة التوتر داخل سجون الاحتلال"، معتبرا أن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي "ليس سوى مجرد أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان، وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى".

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان أن "ما طرحته إدارة السجون فقط هو الموافقة على تركيب تلفون عمومي في الأقسام، تحت رقابة الإدارة على أن يتم تأجيل باقي النقاشات والطلبات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية".

وأشار الأشقر إلى أن "رفض الأسرى لطرح إدارة السجون يأتي لعدم ثقتهم في وعود الاحتلال، ويطالبون بتلبية شروطهم جملة واحدة وأبرزها إزالة أجهزة التشويش ورفع العقوبات التي فرضت مؤخرا على الأسرى".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers