الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح الأحد بسجون الإحتلال

أكد مركز أسرى فلسطيين للدراسات اليوم السبت 6 أبريل ، بأنه "حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق ينهي حالة التوتر داخل سجون الاحتلال"، معتبرا أن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي "ليس سوى مجرد أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان، وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى".

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان أن "ما طرحته إدارة السجون فقط هو الموافقة على تركيب تلفون عمومي في الأقسام، تحت رقابة الإدارة على أن يتم تأجيل باقي النقاشات والطلبات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية".

وأشار الأشقر إلى أن "رفض الأسرى لطرح إدارة السجون يأتي لعدم ثقتهم في وعود الاحتلال، ويطالبون بتلبية شروطهم جملة واحدة وأبرزها إزالة أجهزة التشويش ورفع العقوبات التي فرضت مؤخرا على الأسرى".