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النظام المصري يعتقل صيادين فلسطينيين ويرفض الكشف عن مصيرهم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 169
النظام المصري يعتقل صيادين فلسطينيين ويرفض الكشف عن مصيرهم

كشف جهاز البحرية الفلسطينية أن البحرية المصرية اعتقلت 4 صيادين قرب الحدود الفلسطينية المصرية البحرية، وترفض الكشف عن مصيرهم أو أن تعترف بأنها من يقف وراء اعتقالهم.
ونقلت الخليج أون لاين عن المصدر ، اليوم السبت، أن السلطات المصرية ومن خلال وفد المخابرات الذي زار غزة قبل أيام، اعترف فقط باعتقال صياد واحد فقط، دون الإقرار بوجود الآخرين في السجون المصرية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن "السلطات المصرية وبعد تدخلات من قطاع غزة وعدت بأن تكشف غداً الأحد عن مصير الصيادين، خاصة بعد توارد معلومات عن وجودهم في أحد السجون المصرية بمدينة الشيخ زويد شمال مصر".

بدوره أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي،، أن البحرية المصرية اعتقلت الأسبوع الماضي 5 صيادين فلسطينيين قرب الحدود، وجميعهم موجودون لدى السلطات المصرية.

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