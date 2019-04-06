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مسيرة جماهيرية إحياء لفعاليات يوم الأرض في بيت لحم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 65
مسيرة جماهيرية إحياء لفعاليات يوم الأرض في بيت لحم

شارك مواطنون ونشطاء فلسطينيون ، اليوم السبت 6 أبريل ، في مسيرة جماهيرية حاشدة بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم إحياء لذكرى يوم الأرض، تحت شعار "على هذه الارض ما يستحق الحياة".

وانطلقت المسيرة بمشاركة محافظ بيت لحم كامل حميد، وأمين سر حركة "فتح" محمد المصري، التي دعت لها مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية من مدخل الولجة الرئيس باتجاه جبل الرويسات جنوب القرية، إحياء لفعاليات يوم الأرض بمشاركة ما يزيد عن 500 شاب من مختلف الجامعات والمؤسسات الفلسطينية.

وقام المشاركون بزراعة 200 شجرة زيتون في جبل الرويسات في رسالة تؤكد تمسكهم وتجذرهم بهذه الأرض.

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