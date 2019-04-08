والدة الطفل القتيل.. مُضربة عن الطعام إلى أن يقبضوا على قتلة أبني "فيديو"

لليوم الثامن على التوالي، تُضرب الناشطة المصرية "مروة قناوي" والدة الطفل "يوسف العربي" عن الطعام، للمُطالبة بالقصاص من قتلة ابنها.

وكانت مروة قد اعلنت في 31 مارس الماضي، بدء إضراب كلي عن الطعام حتى يتم القبض على قتلة يوسف، مُشيرة إلى أن المُتهم الأول هو "خالد أحمد عبد التواب"، والمتهم الثاني هو "طاهر محمد أبو طالب".

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واختتم قناوي بيانها على صفحتها بالفيسبوك مؤكدة على أنه صدر ضد المتهمين حكمًا بالسجن سبع سنوات لحيازة سلاح ناري، مُحملة وزير الداخلية المسئولية كاملة عن التقاعس والتراخي في تنفيذ الضبط والإحضار للمتهمين.



يُجدر الإشارة إلى أن الطفل يوسف العربي البالغ من العمر 13 عامًا، كان مع أصدقائه في منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وتلقى طلقة استقرت في رأسه دخل على إثرها في غيبوبة وتوفي بعد 12 يوم.

وتوصلت تحقيقات المباحث إلى أن الطلقة مصدرها بندقية استخدمت في عرس أقيم بالقرب من موقع الحادث، وتم الرجوع لفيديو العرس والتأكد من صحة التحقيقات، حيث أظهر الفيديو شخصان يطلقان النار للاحتفال، وتم تحديد مطلقي النيران وهما طاهر أبو طالب وخالد عبد التواب أحدهما ضابط والأخر نجل نائب ببرلمان العسكر.

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