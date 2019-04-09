انقطاع المياه عن 16 قرية في “البحيرة”

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاسكندرية، اليوم الثلاثاء 9 أبريل ، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق، نظراً لأعمال صيانة بالخط الرئيسى قطر 1000مم والمغذى للمناطق التابعة لمحافظة البحيرة ، ويبدأ من الساعة الثامنة صباحاً غداً الأربعاء، إلى الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس .



وسيتم قطع مياه الشرب عن قرية الكفاح والسلام والحرية والجمل والطيارة وزراعات قرية 21 ، قرية المهدية وصدناوى وبيسبينى وجاد سعد ، قرى اللحوم وقرى البذور ، قرى مركز التدريب وقري جناكليس والمنشآت العسكرية بمنطقة جناكليس، جميع قرى البستان الأول والثانى.