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انقطاع المياه عن 16 قرية في “البحيرة”

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 80
انقطاع المياه عن 16 قرية في “البحيرة”

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاسكندرية، اليوم الثلاثاء 9 أبريل ، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق، نظراً لأعمال صيانة بالخط الرئيسى قطر 1000مم والمغذى للمناطق التابعة لمحافظة البحيرة ، ويبدأ من الساعة الثامنة صباحاً غداً الأربعاء، إلى الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس .


وسيتم قطع مياه الشرب عن قرية الكفاح والسلام والحرية والجمل والطيارة وزراعات قرية 21 ، قرية المهدية وصدناوى وبيسبينى وجاد سعد ، قرى اللحوم وقرى البذور ، قرى مركز التدريب وقري جناكليس والمنشآت العسكرية بمنطقة جناكليس، جميع قرى البستان الأول والثانى.

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