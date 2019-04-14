أحدث "افتكاسات" النيابة.. مرسي عميل للحرس الثوري الإيراني

تهمة جديدة وجهتها النيابة العامة للرئيس المنقلب عليه الدكتور محمد مرسي، ضمن هزلية المحاكمات العبثية التي انطلقت عقب انقلاب 2013 الدموي.

اتهمت النيابة العامة الرئيس مرسي في السابق بالتخابر مع كل من حركة حماس وحزب الله وقطر وتركيا.. وأخيرا، جادت قريحة النيابة العامة اللوذعية عن تهمة جديدة.. العمالة للحرس الثوري الإيراني!!

لا نعرف بالضبط إن كانت التهمة من بنات أفكار عباس كامل مثلا، أو من بنات أفكار النائب العام، أو من بنات أفكار أي مسئول مصري، ولا نعرف أيضا إذا كان سبب التهمة هو تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري كدماعة إرهابية قبل أيام، وهل صاحب الاقتراح أراد الاستفادة من القرار المريكي بربط اسم مرسي بالحرس الثوري الإيراني؟

التخابر مع حماس

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أجلت اليوم، سماع محاكمة الرئيس محمد مرسي و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 28 أبريل 2019.

وطالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس محمد مرسي، و21 متهما آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

العمالة للحرس الثوري

غير ان الجديد هو ما وجهه ممثل النيابة من اتهام الرئيس مرسي بأنه "عميل للحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم بإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمني قيام المتهمين بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس.

وتابع أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية أثناء حكم مرسي، وبحكم وظائفهم فهم مسؤولون عن تلك التقارير، مبينة أن المتهم محمد رفاعة الطهطاوي أقر في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تُعرض على الرئيس من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، الأمر الذي يعني خيانتهم وعمالتهم جميعا بمن فيهم محمد مرسي.

وفي السياق ذاته قالت النيابة إنه قد تم رصد سفر القيادي خالد عبد المعطي إلى بيروت بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدرت فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع "وكالة آسيا اليوم"، وتم إخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتخذ قرار بشأنه.