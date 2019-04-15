"فيديو": حريق هائل يلتهم أعرق كنيسة فرنسية

اندلع حريق هائل ، مساء اليوم الإثنين 15 أبريل ، في كاتدرائية نوتردام التاريخية الشهيرة في باريس.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية ، فإن الحريق يرجح أنه مرتبط بأعمال الترميم التي تجري داخل أحد أعرق كنائس أوروبا