"فيديو": حريق هائل يلتهم أعرق كنيسة فرنسية

اندلع حريق هائل ، مساء اليوم الإثنين 15 أبريل ، في كاتدرائية نوتردام التاريخية الشهيرة في باريس.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية ، فإن الحريق يرجح أنه مرتبط بأعمال الترميم التي تجري داخل أحد أعرق كنائس أوروبا
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