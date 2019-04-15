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"فيديو": حريق هائل يلتهم أعرق كنيسة فرنسية

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 175
"فيديو": حريق هائل يلتهم أعرق كنيسة فرنسية

اندلع حريق هائل ، مساء اليوم الإثنين 15 أبريل ، في كاتدرائية نوتردام التاريخية الشهيرة في باريس.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية ، فإن الحريق يرجح أنه مرتبط بأعمال الترميم التي تجري داخل أحد أعرق كنائس أوروبا

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