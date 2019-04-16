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استغاثة لـ"الداخلية" من بلطجية شارع 10 بالعصافرة قبلي وتواطؤ رجال الشرطة

منذ حوالى ساعة
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استغاثة لـ"الداخلية" من بلطجية شارع 10 بالعصافرة قبلي وتواطؤ رجال الشرطة

ورد إلى الشعب استغاثة مقدمة إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، من أهالي شارع 10 شمال من شارع 45، بمنطقة العصافرة قبلي.

ووفقا للاستغاثة، فإن الأهالي يطالبون أجهزة الأمن بسرعة التحرك وإنقاذهم من أعمال البلطجة التي يتعرضون لها من قبل بعض البلطجية في الشارع.

ويقول الأهالي في الاستغاثة إن البلطجية يقومون بترويعهم بالأسلحة البيضاء وتهديد الأهالي بإشعال أنابيب البوتاجاز وإحراق المنطقة بالمواطنين.

واتهم الأهالي قسم شرطة المنتزه ثان ونقطة المندرة بالإسكندرية، بالتقاعس الشديد لدرجة قد تصل إلى التواطؤ مع البلطجية، بسبب تعدد الشكاوى دون أي اهتمام من قسم المنتزه ثان أو نقطة المندرة.

ويؤكد الأهالي أن أعمال البلطجة موثقة بالصوت والصورة، وأن العديد من كاميرات المراقبة في الشارع سجلت أعمال البلطجة، في حالة أرادت الأجهزة الأمنية التحقق.

 

وذكرت الاستغاثة أسماء بعض البلطجية، نتحفظ على ذكرهم لعدم تأكدنا من صحة الأسماء، إلا إننا سوف ننشر الاسم الأول وأول حرفين من الاسمين التاليين لهما، وهم:

كامل . خ. م. ع

أمل. خ. م. ع

محمد. ك. خ

فتنة. ك. خ

هالة. خ. م. ع

"والشعب" تهيب بالأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية وتناشدهم سرعة التدخل والتحقق من الشكوى، ومعاقبة المقصرين في قسم المنتزه ثان ونقطة المندرة..

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