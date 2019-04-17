في دورته العاشرة بالأقصر.. "ايفرجرو" تشارك فى معرض الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة

أعلن المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة وورئيس جمعية تجار وموزعي الأسمدة، والخبير الزراعي عن مشاركته فى معرض " الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة" فى الفترة من 16 لـ 18 إبريل 2019، فى دورته العاشرة بالأقصر، ضمن 108 شركة عالمية ومحلية يعملون فى استيراد وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضح الخشن أن " إيفرجرو" تشارك خلال المعرض بـ "أوبال" للتجارة و"المنوفية للأسمدة والكيماويات"، حيث تعمل الشركة الأولى " أوبال" على إمداد السوق المصرى بمستلزمات الإنتاج الزراعى المتمثلة فى الأسمدة المتخصصة، والمغذيات الورقية و المبيدات، وتتعاون مع كبري الشركات الأوروبية المتخصصة في إنتاج محسنات التربة، أما الشركة الثانية " المنوفية للأسمدة والكيماويات" فتعمل على تجارة الأسمدة وتتعامل مع كبري الشركات الأوربية.

وأشار الخشن إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض الزراعية فى مصر، والتى تبرز أهم ما وصلت إليه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة فى المجال الزراعي من خلال شركات كبيرة، تعمل لصالح تطوير الزراعة ما يساهم فى جنى محاصيل بجودة عالية، وبجهد أقل، الأمر الذي يصب فى النهاية لصالح المستهلك، مطالبا بإقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض الزراعية فى مصر، والاهتمام بهذا الصدد باعتبار أن مصر هى بلد زراعى فى المقام الأول.

وثمن الخشن على خطوات وزارة الزراعة فى الفترة الحالية لإدخال التكنولوجيا الحديثة فى المجال الزراعي، ما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير محاصيل للسوق بمعايير عالمية.

يذكر أن معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة" يحرص على حضوره نحو 400 شركة، و600 تاجر من محافظات مصر المختلفة سنويا تحت رعاية شركة "BASF" الالمانية العالمية المنتجة للكيماويات واعلاميا مجلة "ماركت" المتخصصة فى الاقتصاد الزراعى، ومن تنظيم "عالم الزراعة" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الزراعية" وهى كبرى الشركات المنظمة للمعارض الزراعية المتخصصة والتى تنظم معرض "اجرى بلازا نهاية اكتوبر 2019، وحققت الحجوزات نحو 40 % من مساحة المعرض خلال 5 ايام من فتح باب الحجز يوم الثلاثاء الماضى.

ويعد معرض الوادى لتقنيات الزراعة المقام بالاقصر كأحد اهم المعارض الزراعية التى تقام فى مصر بعد معرض صحارى الزراعى الدولى، ويهتم العاملون بالقطاع الزراعى على حضور الفعاليات اضافة الى مزارعى محافظات الصعيد بداية من اسيوط، وحتى اسوان والوادى الجديد مرورا بمحافظة سوهاج، وقنا، والاقصر المقام بها المعرض.